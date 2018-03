C'è un errore materiale nel testo della manovra della giunta depositata all'Ars. Un piccolo svarione che però ha fatto scattare l'allarme dei deputati e in particolare del Pd.. Un comma che però potrebbe stravolgere, per come scritto, il sistema dei beni culturali in Sicilia. Al comma 4 dell'articolo 14 della manovra, infatti, si legge che sono abrogati gli articoli da 8 a 13 della legge regionale 80 del 1977. E gli articoli in questione sono quelli che riguardano le Soprintendenze ai Beni culturali, incluse le loro competenze.e ci si sofferma piuttosto sulla riforma dei due Centri regionali per il restauro e per l'inventario e catalogazione. Ma le norme della legge che la finanziaria intende abrogare da una prima lettura sembrerebbero andare ben oltre. E i deputati a Palazzo dei Normanni hanno messo a fuoco il delicato passaggio. "Mi chiedo se l'assessore Sgarbi è a conoscenza che la finanziaria contiene una norma di soppressione delle soprintendenza in Sicilia e soprattutto cosa ne pensa. Se queste sono le riforme che il governo pensa di realizzare la nostra opposizione sarà durissima". Così il presidente del gruppo del Pd all'Ars,, parlando con i cronisti a Palazzo dei Normanni., spiegano dal gabinetto dell'assessore ai Beni culturali Sgarbi. La legge i cui articoli la manovra vuole abrogare non è la 80 del 1977 ma la 116 del 1980, cioè appunto quella che disciplina i due sopracitati Centri regionali. Le soprintendenze non si toccano."Il governo Musumeci è composto da giuristi sopraffini e lo dimostra il fatto che hanno inserito in finanziaria un articolo che cancella le sopraintendenze dei Beni Culturali in Sicilia. Registriamo che l'illustre critico d'arte Vittorio Sgarbi non si è nemmeno accorto di quanto stesse avvenendo nei propri uffici perché troppo impegnato a lanciare strali contro i grillini, salvo poi voler iscriversi al loro gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati, quale luogo da lui scelto per svolgere la sua attività da neo parlamentare. Per mesi hanno apostrofato il Movimento 5 Stelle come un movimento composto da geometri e ignoranti, salvo poi alla prima uscita, dimostrare di essere loro i primi incompetenti". E' il commento del deputato regionale del Movimento 5 Stelle all'Ars Luigi Sunseri.Dal riordino dei due Centri sopracitati, che “oggi svolgono un ruolo residuale” e che sarebbero allineato per natura giuridica agli altri uffici regionali. Previsto anche che gli introiti per i biglietti d'ingresso a musei e siti culturali vadano interamente a finanziare il settore. Si stanziano anche somme per gli edifici di valore artistico e culturale appartenenti a privati, settore a cui, si legge nella relazione di accompagnamento “la pubblica amministrazione ha riservato da ultimo il più completo disinteresse”.