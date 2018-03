Gli agenti del nucleo di trasporto e vigilanza pubblica, durante i controlli predisposti dal Comandante Gabriele Marchese in occasione di Palermo Carpi, hanno individuato in piazza Papa Giovanni Paolo II due posteggiatori abusivi, C. D. C.di 22 anni e G. M. di 45 anni, a ciascuno dei quali é stata comminata una sanzione di mille euro.

In piazza Castelnuovo invece, in ripetuti controlli sulla zona, sono stati sanzionati quattro posteggiatori abusivi, A.R. di 40 anni, P.D.B. di 45 anni, R.P. di 51anni e D.C. di 44 anni che agivano nei pressi del cantiere dell' anello ferroviario e se ne stavano sornioni sul marciapiedi per non essere individuati. La zona é rimasta sotto osservazione degli agenti che quando li hanno visti indicare con ampi gesti il posteggio agli automobilisti, sono intervenuti per identificarli ed é stata comminata loro una sanzione di mille euro a ciascuno.

