C'è un rapporto particolare che ha legato Fabrizio Frizzi a Miss Italia. Il conduttore televisivo, scomparso la scorsa notte, ha guidato per diciotto edizioni la kermesse e nel 2002 ha conosciuto proprio la giornalista Carlotta Mantovan, anche ex concorrente di Miss Italia. E' stato un amore forte e autentico: dopo 12 anni si sono sposati e nel 2013 hanno avuto una figlia.

dolce compagna di viaggio di Fabrizio Frizzi, comunicare al mondo la morte dell'uomo che amava: "Grazie per l'amore che ci hai dato"., una cerimonia semplice come noi. Abbiamo scelto la Chiesa accanto casa per rivivere tutte le volte l'emozione di quei momenti. Il nostro è un amore travolgente. La nostra canzone del cuore era "You make me feel brand new", perché da quando siamo stati insieme ci sentivamo nuovi stando l'uno accanto all'altro". Così Carlotta raccontava così la storia con Fabrizio Frizzi appena qualche settimana fa a "Sabato Italiano".