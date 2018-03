Una città che punta sull'accoglienza e sui diritti... una città che allo stesso tempo permette che una famiglia viva dentro una grotta di villa Trabia. Certo... attrezzati con tutto ciò che necessita... ma è accettabile una cosa del genere? Una grotta... nel 2018... in pieno centro cittadino". Il flash social, corredato di immagini - lo spazio che affianca il sottopasso, delimitato da una cancellata - è stato condiviso da molte persone.

. Qualcuno che ha occupato una delle 'grotte' in via Piersanti Mattarella, sotto villa Trabia, a Palermo, come per una poverissima installazione del Natale che non passa mai e non prevede stelle comete.Marcello Robotti, presidente di 'Vivo Civile', che ha scritto: "conferma e rilancia: "Ho avuto diverse segnalazioni. Stamattina, passeggiando da quelle parti, mi sono avvicinato, incuriosito. Ho scattato una foto. Ho sentito la voce di una signora e un odore di cibo cucinato". Sono intervenuti i vigili urbani."Le vicende sono due - dice l'assessore ai Servizi sociali del Comune, Giuseppe Mattina -. Ci sono un uomo e una donna che hanno preso dimora lì e che stiamo cercando di inserire in un percorso di presa in carico complicato che stiamo costruendo. E c'è pure un'altra situazione che abbiamo provato a risolvere, ma in atto è stato impossibile comunicare, non per nostra scelta".. Un paio di anni fa, venne segnalata la presenza di una coppia di senzatetto che aveva trovato riparo proprio in una grotta, sotto villa Trabia. Accadeva a Palermo. Accade a Palermo.