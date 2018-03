Ecco Hannibal, primavera alle porte

Nonostante i rovesci delle ultime ore in alcune zone del Sud tra cui basso Salento e Sicilia, la forte perturbazione portata da Burian e Burian Bis sarà sostituita da un caldo primaverile al Meridione. Penisola, però spaccata in due, con ancora piogge e maltempo al Nord.

Arriva Hannibal che caccia via Burian. L'attesa sta per finire, il bel tempo sta arrivando. Almeno al Sud, e in Sicilia in particolare, dove le temperature tra Pasqua e Pasquetta potrebbero sfiorare anche i 30 gradi."Possiamo ormai considerare conclusa l'ondata di freddo fuori stagione e di neve a bassa quota che ha investito l'Italia", osservano in una nota i meteorologi del Centro Epson Meteo. La perturbazione in corso si sta allontanando verso i Balcani, lasciandosi alla spalle ancora nubi e locali piogge, soprattutto al Sud, in Puglia, Calabria e Sicilia. Le nubi persistono su Abruzzo, Molise, Lazio e Sardegna, dove non si esclude qualche isolato rovescio di pioggia. Per martedì è atteso quindi un ulteriore miglioramento del tempo nelle regioni meridionali e su tutta l'Italia si prevede "una giornata in prevalenza soleggiata con temperature prossime alla norma".