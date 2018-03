Quattro anni di indagini e altrettanti di processo. Alla fine il dibattimento si conclude con tre assoluzioni e una prescrizione.sono gli ex responsabili amministrativi del canile municipale Angelo Zarcone, Giuseppe Medici e Luigina Coniglio. Prescritta la posizione di Gaetano Lo Cicero, ex direttore generale del Comune di Palermo. Erano difesi dagli avvocati Stefano Santoro, Fabio Cosentino e Fabrizio Biondo.Le cose in questo caso erano impalpabili al tatto, ma insopportabili all'olfatto. Dalle gabbie del canile municipale proveniva un odore nauseabondo. Così fu accertato nel 2010.: gabbie malandate, separate l'una dall'altra con mezzi di fortuna, scarsa illuminazione e ruggine nella sala operatoria. Non andava meglio per gli uomini che dovevano prendersi cura degli animali: spogliatoi fatiscenti e vetri rotti per gli operai di Gesip., la cui posizione fu archiviata su richiesta dell'avvocato Stefano Santoro: non avevano alcuna possibilità per emettere i provvedimenti amministrativi necessari per rimediare alle carenze igienico-sanitarie della struttura. Altri, invece, pur essendo nella stessa posizione dei colleghi, finirono sotto processo e ora sono stati assolti nel merito.Comune è stato considerato alla stregua di un “datore di lavoro”. Sarebbe spettato a lui garantire la sicurezza nei locali, ma è trascorso troppo tempo per emettere una sentenza di condanna.