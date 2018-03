Incidente mortale questa mattina a Caluso, frazione di Arè, lungo la statale 26. Una Fiat Punto con una persona a bordo è finita fuori strada in direzione e ha centrato un palo dell'illuminazione pubblica. Il mezzo ha preso fuoco. Il conducente, Marco Pagliarin, un operaio 52enne di Cigliano che stava andando al lavoro a Mercenasco, è fuggito dall'auto in fiamme, ma è morto per le ferite riportate in strada, poco lontano. Inutili i soccorsi del personale del 118. La dinamica dell'incidente e al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso e della Polizia Municipale di Caluso.