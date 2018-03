E' ricoverato in coma farmacologico A. M, il ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente a Terrasini sabato.dove il giovane è stato trasportato dopo l'incidente. Il diciassettenne si trovava in via Palermo a bordo del suo scooter, un Aprilia Sportcity, quando si è verificato lo schianto con una Suzuki Swift.sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il ragazzo e l'hanno trasportato d'urgenza in ospedale. Il secondo, in pochi giorni, giunto a Villa Sofia in condizioni gravi. Al Trauma Center è infatti ricoverato anche Gianluca T, un altro diciassettenne. Si trovava a bordo della sua bicicletta quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo in via Libertà, in pieno centro a Palermo.