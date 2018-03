. Si tratta di M.A, già noto alle forze dell'ordine ed ora denunciato dai carabinieri per violenza, minacce a pubblico ufficiale e lesioni personali.agitato e con tono nervoso, avrebbe preteso di essere visitato con urgenza, nonostante fosse già stato stabilito che si trattava di un codice verde. Il caos è scoppiato poco dopo, quando l'infermiera si è avvicinata al giovane per spiegargli che la priorità spettava ad un altro paziente in condizioni gravi.Alla donna sono infatti stati sferrati due calci alla spalla e al petto. L'ennesimo episodio di violenza nei pronto soccorso della città e di provincia. Una lista lunghissima di casi che parla di una vera e propria emergenza per contrastare la quale sono intervenuti più volte i sindacati."Nell'area del pronto soccorso c'è una vetrata rotta, risultato di un altro episodio di violenza accaduto qualche giorno fa. La lunga scia di casi in questo ospedale è davvero preoccupante e delinea un problema sociale. Già nel 2016 il personale sanitario ha rischiato grosso per l'aggressione compiuta da un pregiudicato. Ad evitare il peggio è stata la guardia giurata, a sua volta picchiata. Anche lo scorso dicembre un vigilante è stato aggredito: dopo aver difeso un infermiere è stato seguito nel parcheggio e colpito violentemente a volto"."Condanniamo ancora una volta duramente questo genere di episodi. Sono molto amareggiato ed è sempre più urgente una collaborazione che chiediamo alla società civile. Non è più possibile che a Partinico si debba convivere con comportamenti simili: i nostri operatori continuano a lavorare come ogni giorno, ma non possono convivere con la paura".