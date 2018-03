Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 26 marzo, in Sicilia.1) TRAPANI - Piazza del Municipio, ore 09:00 Tappa trapanese dell'ambulatorio mobile 'Prevenzione Possibile. La salute al femminile', che ha l'obiettivo di sensibilizzare le donne sul tema della prevenzione.2) ADRANO (CT) - Sede Inps, ore 09:00 Manifestazione di protesta dei lavoratori agricoli indetta dal Sifus Confali per chiedere la liquidazione immediata delle indennità di malattia a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti di legge.3) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Prima sezione penale Tribunale, ore 09:00 Processo per la morte della piccola Nicole, la neonata deceduta il 12 febbraio 2015 poche ore dopo la nascita avvenuta nella clinica Gibiino di Catania mentre era in ambulanza diretta a Ragusa per la mancanza di posti letto nell'Unita' di terapia intensiva neonatale negli ospedali del capoluogo etneo e a Siracusa.4) MESSINA - via Oratorio San Francesco 5, ore 10:00 Conferenza stampa dell'on. Cateno De Luca sull'attuale amministrazione: pianificazioni urbane, Prg, Pudm, Protezione civile, acque, Pai, zone A, piani particolareggiati, acustico, agroforestale, piano cimiteriale, censimento di tutte i beni e le aree demaniali.5) ADRANO (CT) - Istituto tecnico statale Pietro Branchina, via Pasquale Simone Neri 11, ore 10:00 Convegno organizzato dall'Asp di Catania, dal titolo 'Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il contesto scolastico e l'alternanza scuola lavoro'.6) CATANIA - Stazione di Nesima della Metropolitana, ore 10:15 Il sindaco Enzo Bianco incontra i giornalisti per un "importante annuncio".7) PALERMO - Palazzo Reale, ore 11:00 Anteprima per la stampa della mostra 'Sicilië, pittura fiamminga', che raccoglie le opere dei grandi maestri fiamminghi presenti in collezioni pubbliche e private siciliane, oltre al ritratto di Santa Caterina, svelato dopo 32 anni di oblio. Organizzano Fondazione Federico II, e l'assessorato ai Beni Culturali della Sicilia.8) CATANIA - Centro Le Ciminiere, aula C-3, ore 16:30 Convegno dal titolo 'La riforma del terzo settore e le nuove opportunità per il Sud', organizzato dalla Compagnia delle Opere Sicilia Orientale e dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.9) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, ore 21:00 Proiezione del film "Arizona Junior", dei fratelli Coen, in lingua originale e con sottotitoli in italiano. Alle 20.30 presentazione a cura di Mario Tralongo.(ANSA).