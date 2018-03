Seguirono giorni neri di fumo, fiamme e dolore. Letizia, la moglie di Nicolino, una donna forte, mise al collo la foto del marito rinchiusa dentro un ciondolo e si apprestò all'impresa di tirare su tre figli da sola. Pino Apprendi, politico, già pompiere, si avvicinò a quella famiglia e ne vegliò l'angoscia. “Devo tantissimo a Pino – dice ora Salvo -. Ci è stato vicino, ma non solo lui. Tanti tra parenti e amici ci hanno fatto sentire il calore del loro affetto. Io, mio fratello e mia sorella siamo vigili del fuoco come papà”. La domanda è scontata: quanto ha pesato la tragedia? Salvo non ha dubbi: “Lo sarei diventato comunque. Tutti i bambini sognano di fare il pompiere, figurati se tuo padre lo è... Ero semplicemente affascinato da lui. Mi portava con lui in caserma, conoscevo i suoi colleghi e i suoi amici. E mi raccontavano che, pure sul lavoro, era uno spirito burlone, sempre in vena di scherzi, ma anche un uomo responsabile, generoso e coraggioso che non si tirava mai indietro”.

Guardando Salvo, rivedi Nicolino: la sua stessa allegria, gli stessi sorrisi, la stessa gioia di vivere che sprizza perfino dalla lapide in memoria a piazza Cascino, lì dove il vigile del fuoco Nicolino Billitteri morì. Oggi Salvatore Billitteri – 'Salvo' per tutti – indossa l'uniforme che fu di suo padre: è un funzionario del corpo. Lavora nella caserma dietro il Teatro Massimo, nello stesso turno. “Incontro ancora colleghi di papà – dice – che mi raccontano di quanto fosse buono e generoso, la gioia di tutti. Alcuni di loro c'erano quel giorno...”.Una colonna nerastra si alzò da piazza Generale Cascino, per un incendio divampato in un negozio di giocattoli che assalì subito i palazzi. I vigili del fuoco accorsero. Nicolino Billitteri era lì con la sua squadra e si precipitò dove il pericolo era più alto. Un solaio gli cadde addosso. Anche Nicolino, come i ragazzi di Catania, Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte, come Giuseppe Siciliano ucciso da un crollo in via Pagano, mentre cercava di avvertire i presenti del pericolo, come tutti coloro che stanno in cima alla scala, lottando contro la paura. Salvo aveva appena quindici anni. “Ero in negozio dalla nonna, perché volevo dare una mano. Per molte ore rimanemmo frastornati, in preda allo choc. Si seppe che c'era una vittima, poi che era un vigile del fuoco, poi qualcuno fece il nome: 'Pillitteri, Billitteri...' Era papà”.proprio per il suo ardimento, cercando qualcuno da soccorrere, per il battito accelerato che si trasforma in audacia e ti spinge a scendere laggiù, dove pochissimi altri andrebbero. “Il giorno prima – dice Salvo – eravamo stati da parenti a Mazara, era estate. La mattina dormivo quando lui uscì presto”.il galleggiare di quel nome: 'Pillitteri', 'Billitteri'... E la scoperta che la parte orribile della storia è toccata proprio a te e che nulla sarà più lo stesso. “Sono un professionista abituato alle emergenze – dice Salvo -. Valuto le cose con freddezza, perché il mio mestiere impone di mantenere la calma. Confesso, però, che sono rimasto scosso, dopo la vicenda dei colleghi di Catania, come vigile del fuoco e per quello che abbiamo vissuto. So cosa si prova in quei momenti, so che vorresti non essere tu la persona coinvolta dalla catastrofe. Mamma è stata bravissima, ci ha sostenuti, non ci ha fatto mai mancare niente. Non avremo mai parole sufficienti per ringraziarla. Non abbiamo parlato quasi mai di piazza Cascino a casa, ma sempre di papà, di come era, di come sapeva riempire tutto con la sua bellissima presenza. Io sono orgoglioso di lui e sono convinto che lui sia orgoglioso di noi”.“Salvo, vieni a mangiare”. Eccoli, i vigili di Palermo che guardano il figlio come se guardassero il padre, con identica premura. Il figlio scende le scale della caserma e arriva nello spiazzale, dove c'è l'autoscala che ogni bambino, almeno una volta, ha sognato di guidare. In una lapide lontana, la foto del padre sorride.