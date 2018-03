PALERMO - Si aprono le porte del carcere per due uomini ritenuti gli autori di una rapina avvenuta lo scorso luglio. Si tratta di Renato Randazzo, 57 anni e Claudio Liga, di 50, entrambi della zona della Zisa: sono accusati di rapina aggravata in concorso. L’episodio risale allo scorso 24 luglio, quando, ad un incrocio di via delle Alpi, Randazzo, Liga ed altri due complici, a bordo di due scooter, si accostarono all'auto aziendale di un un addetto alla riscossione degli incassi dei distributori di carburante cittadini.

Dopo avere infranto con un martello il finestrino lato passeggero del mezzo, si impossessarono di diecimila euro circa. Le indagini dell'Investigativa del commissariato San Lorenzo hanno condotto in questi mesi all'individuazione dei due uomini, sui quali sono emersi importanti elementi anche attraverso le immagini delle telecamere.

E' così stato possibile ricostruire il percorso effettuato dai malviventi e le modalità del colpo. Le successive perquisizioni domiciliari hanno confermato le ipotesi. Sono state rinvenuti e sequestrati, non solo lo scooter, ma anche gli indumenti indossati lo scorso 24 luglio, in occasione della rapina. Le indagini per rintracciare gli altri due rapinatori sono in corso.