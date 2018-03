"Sono stata con Donald Trump, è stata una sola volta nel 2006". Nell'attesissima prima intervista Tv la pornostar Stormy Daniels racconta la sua verità sul rapporto intimo con il tycoon e circa il quale nel 2016 aveva firmato un accordo di riservatezza in cambio di 130 mila dollari. Nell'intervista la Daniels ha specificato di aver avuto un rapporto "consenziente" con Trump ma senza precauzioni.Daniels afferma inoltre di aver subito minacce nel 2011 da un uomo non identificato che la sollecitava a lasciar stare Trump e a dimenticare quanto accaduto. 'Non ho motivo di mentire', dice alla Cbs.