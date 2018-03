- “Un governo con il Pd? Perché no? Il problema non è il nome ma il programma”. Con queste dichiarazioni pronunciate stamattina ai microfoni di Giornale Radio (Rai Radio1) dal leader leghista Matteo Salvini, comincia una settimana decisiva per le trattative in vista delle consultazioni che porteranno alla formazione del nuovo esecutivo. L’offerta a collaborare rivolta sia ai grillini che al Partito Democratico arriva all’indomani della creazione dell’asse Centrodestra-M5s che sembrerebbe anticipare un accordo di maggioranza possibile, la stessa che ha permesso l’elezione della terza e della seconda carica dello Stato: il presidente della Camera, Roberto Fico, e il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati.con tutti, purché ci sia una condivisione del programma, partendo da quello della coalizione in cui sembra, al momento, primeggiare. Alle parole del segretario del Carroccio fanno da contraltare quelle del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che – rimarcando le rassicurazioni date alla stampa sulla tenuta dell’accordo elettorale – sulle pagine odierne del Corriere della sera dichiara improponibile un’alleanza fra i soli leghisti e i pentastellati, definendola “[…] un ircocervo, l'animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili”.essere la stessa rimarcata stamane anche dal governatore della Liguria Giovanni Toti, considerato da molti come uno dei maggiori tessitori della tela fra l’ex premier e Salvini: “Se si devono raggiungere accordi, sarà tutta la coalizione di centrodestra a sottoscriverli, non la singola Lega”. Sarebbe del tutto innaturale, secondo lo stesso Toti, che il Carroccio tradisse il programma condiviso con l’ex Cavaliere e Giorgia Meloni per andare a fare l’azionista di minoranza di un governo Di Maio.