“Detto così non significa niente. L'invito su che cosa è? Vogliamoci bene? Noi abbiamo precisato che intanto chiediamo il rispetto del regolamento dell'Assemblea e che quindi non intendiamo derogare rispetto ai termini e alle procedure previste per l'approvazione di bilancio e della finanziaria. Verificheremo la disponibilità al dialogo da parte del governo avanzando le nostre proposte in materia di lavoro, di sviluppo, sostegno alle imprese, disabili, sostegno ai comuni e vedremo se il governo le condividerà. Impossibile esprimere un giudizio di merito sul bilancio e sulla finanziaria perché in questo momento non ne abbiamo conoscenza e ovviamente non possiamo esprimere una fiducia al buio essendo noi forza politica di opposizione”.“Il Def non è condivisibile. Scritto così com'è non è neppure un vero strumento di programmazione economica. È lacunoso e incompleto in molte parti”.“Assolutamente no. Il nostro confronto come sempre avverrà nelle sedi istituzionali, nelle commissioni parlamentari e in Aula e ci batteremo per fare valere le nostre proposte. È chiaro che non esprimeremo un voto positivo al bilancio. Siamo e restiamo forza di opposizione. L'attenzione del governo per le nostre proposte la verificheremo nel merito dei contenuti della finanziaria”.“Non credo proprio. I programmi di Cancelleri e Musumeci erano incompatibili e non penso che il M5S si spingerà oltre un confronto sui singoli temi”.“Assolutamente no. Io penso che dobbiamo rispettare il mandato elettorale. Voglio precisare che il presidente Musumeci ha manifestato la disponibilità a un confronto mantenendo la distinzione dei ruoli tra governo e opposizione”“Siamo e restiamo alternativi tanto alla coalizione Musumeci quanto al Movimento 5 Stelle”.“Penso che il Pd in Sicilia sia ancora un grande partito di centrosinistra e ho visto in queste ultime settimane molte persone di sinistra riavvicinarsi al partito anche dopo una breve parentesi in Liberi e Uguali”.“Bisogna ripartire dalle proposte per il lavoro e lo sviluppo del Mezzogiorno. In questi anni non abbiamo fatto abbastanza”.“E' la dimostrazione di quello che dicevo prima. Il Mezzogiorno merita molta più attenzione da parte del Partito democratico”.“Un po' per quello che dicevo prima. Non si è fatto abbastanza per lo sviluppo e il lavoro. E anche quello che siamo riusciti a fare non siamo riusciti a comunicarlo perché è saltato il partito sui territori, non abbiamo valorizzato i circoli e il confronto con i corpi sociali intermedi”.“Ho chiesto il congresso anticipato del partito subito dopo la sconfitta delle Regionali, ritenendolo necessario per rilanciare il partito prima delle elezioni nazionali”.“Certo, innanzitutto per discutere delle ragioni della sconfitta e delle proposte per rilanciare il partito prima ancora che di gruppi dirigenti”.