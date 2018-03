In Aula, invece, subito uno stop. L'Aula

ha approvato con appello nominale il rendiconto per il 2016 rettificato in base al bilancio consolidato, sui cui Sala d'Ercole si esprimerà a momenti, col voto contrario del M5s. Su 58 presenti, 39 i voti a favore e 19 i contrari. Ha votato contro anche il deputato del centrodestra Cateno De Luca, mentre il parlamentare Vincenzo Figuccia si è fatto registrare assente durante la votazione in polemica col vice presidente Roberto Di Mauro, che sta presiedendo i lavori, che non gli ha consentito di prendere parola dal pulpito per dichiarazioni di voto, in base al regolamento, in quanto la chiama era già in corso.

PALERMO - La commissione Bilancio dell'Ars, presieduta da Riccardo Savona (Fi), ha approvato il Defr 2018-2020 col voto contrario di Pd e M5s.(ANSA)