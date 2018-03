il governo Musumeci è alla ricerca di due nuovi superburocrati per affidare loro la guida dei dipartimenti regionali alla. Due incarichi da dirigente per altrettanti settori strategici di mamma Regione. Tra pochi mesi il dipartimento Istruzione e formazione professionale perderà, ormai prossimo alla pensione, mentre il settore che si occupa della spesa dei fondi europei è diretto al momento ad interim da, dirottato nell'ultima rotazione voluta dal nuovo governo agli Affari extraregionali.I requisiti richiesti nei due bandi, infatti, sono molto stringenti e qualora la selezione interna non dovesse andare a buon fine si aprirebbe la strada ai superburocrati che non fanno parte del ruolo dei dirigenti regionali, che andrebbero a prolungare l'elenco dei manager chiamati in passato a gestire la cosa pubblica: da, che guidò l'ufficio Legislativo e legale all'epoca del governo Crocetta, al, deus ex machina della Formazione ai tempi di Lombardo, passando per l'ex ragioniere generalee l'ex capo del dipartimento Energiaarrivati anche loro con il governatore padre dell'Mpa. Della galleria fa parte anche, che ha attraversato i governi Lombardo e Crocetta a Palazzo d'Orleans ricoprendo la carica di segretario generale.il nuovo capo della Formazione professionale, ad esempio, dovrà avere una esperienza "maturata nell'ambito di attività tecnico-istituzionali presso organismi nazionali e sovranazionali". Richiesta anche una "esperienza pluriennale in programmazione, progettazione e gestione di programmi finanziati con risorse regionali, nazionali ed europee". Requisiti analoghi anche per il dipartimento della Programmazione, dove sono richieste "elevate competenze gestionali, amministrative e organizzative" ottenute "attraverso esperienze di amministrazione o gestione conseguite presso amministrazione regionale o altre amministrazioni o enti pubblici o privati".Anzi, norma alla mano, quella ricognizione avviata dalla giunta è proprio uno dei presupposti necessari per poi, eventualmente, "pescare" al di fuori della Regione. Del resto ai primi di febbraio era stato lo stesso governatore ad affermare pubblicamente di "pensare a un dirigente esterno" per la guida del dipartimento della Programmazione. Il nome che circola da settimane a Palazzo d'Orleans è quello di, molto gradito a Musumeci, che prenderebbe quindi il testimone da Falgares. Per la Formazione professionale, invece, il più accreditato sembra, siciliano già alla guida di questo settore in Regione Lombardia.