L’operazione, denominata Dirty Land, si è sviluppata con il supporto dei mezzi aerei del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo e ha permesso di individuare un’area formalmente adibita a frutteto posta in corrispondenza dell’incrocio tra via Valentino Mazzola e via Marchese Nicolò Pensabene, a pochissimi passi dalle abitazioni del quartiere Zen 2.Il controllo delle fiamme gialle ha portato alla scoperta di rifiuti di gomma, plastica, residuati edili, carcasse di auto combuste, mobili di varia natura, sanitari per bagno, materassi, elettrodomestici, oli esausti e liquami industriali, oltre che rilevanti quantità di eternit: il tutto era nascosto dalla fitta vegetazione nel frattempo cresciuta. I proprietari erano ignari del fatto che il loro terreno fosse diventato ormai da tempo una discarica a cielo aperto.Sono in corso accertamenti per ricercare i responsabili attraverso l’esame degli scarti di lavorazione ritrovati all’interno dell’area. Sono state inoltre attivate le autorità competenti per la nomina di un custode giudiziario ed è stato individuato in un dirigente dell’Area del Comune di Palermo preposta alla tutela dell’ambiente per la successiva bonifica.