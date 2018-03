e fette più grosse dei fondi aggiunti dal governo di centrodestra spiccano quelle riservate ai teatri siciliani e allo spettacolo e le voci relative alla cosiddetta “propaganda”. Lacrime amare e tagli, invece, per le università siciliane, e per i non vedenti.

Fondo unico regionale per lo spettacolo, a cui sono stati destinati complessivamente 7 milioni di euro.

La cifra totale destinata all'Allegato 1 (dove sono finiti anche i finanziamenti di alcuni enti dell'ex Tabella H) passa quindi dagli iniziali 338.716.440 euro a 372.640.644. Contributi che riempiono ben nove pagine di tabelle della Finanziaria con il dettaglio di tutti i finanziamenti, ente per ente, associazione per associazione. E tra lLe due voci con i contributi più consistenti sono: i, per cui sono stati stanziati 66.500.000 euro, e i trasferimenti per l'attività difisiche o sensoriali, finanziati con 19.150.000 euro. Nel settore trasporti, stanziati anche 6 milioni di euro per gliAll'Istituto regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive,, il contributo previsto è di poco più di 9 milioni e mezzo di euro. All', Ente di sviluppo agricolo, vanno 10.881.090 euro. Quasi 4 milioni di euro per l'Istituto regionale della vite e del vino.Aumentano i contributi per la gestione del personale degli enti economici in eterna liquidazione come: ai 3.084.840 euro previsti nel bilancio del 2018, il governo Musumeci ha aggiunto quasi 300 mila euro; e 1.588.532 euro sono stati aggiunti, invece, ai contributi per la società, che raccoglie i lavoratori degli enti liquidati, portando il contributo complessivo a 6.695.942,78 euro.Ammonta a 24 milioni e mezzo di euro il contributo previsto in Finanziaria per la Formazione professionale, e in particolare per i “percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico”. Ai 15 milioni 750 mila euro di fondi già previsti dal bilancio regionale per il 2018, la giunta Musumeci ha aggiunto, infatti, 8,8 milioni di euro.Dei 34 milioni di euro aggiunti dal governo Musumeci una grossa fetta va ai teatri siciliani e al settore dello spettacolo. Il fondo più sostanzioso in questo settore è stato previsto per ila cui andranno più di 13 milioni di euro, grazie ai 4 milioni aggiunti dalla giunta Musumeci ai quasi 9 milioni e mezzo già previsti per il 2018. Il secondo contributo più consistente va allaa cui sono stati destinati oltre 8 milioni di euro, più di quelli destinati al, che dovrebbe ricevere 6,7 milioni. Quasi 4 milioni di euro sono stati previsti per il, anche per la stabilizzazione dell'orchestra del teatro Vittorio Emanuele; mentre allo(Teatro Biondo) e allovanno rispettivamente 2,5 milioni e 1,6 milioni di euro. Infine, seicento mila euro all'e 50 mila euro al. Ai fondi per(595.980) la giunta Musumeci ha aggiunto 704 mila euro, portando il contributo complessivo a 1,3 milioni. Aumento anche per leche passa da circa 203 mila a a 270 mila euro. Alvanno 250 mila euro. FAl Fondo destinato allo sviluppo della, per cui quest'anno in bilancio non erano previsti contributi, il governo Musumeci ha destinato ben tre milioni di euro. Quasi 8 milioni di euro sono stati destinati alle spese dirette ad incrementare ilverso la regione e il turismo interno: il bilancio per il 2018 prevedeva due milioni, la giunta in carica ne ha aggiunti altri 6.Nessun aumento e nessun taglio per alcune delle spese più sostanziose destinate al settore della Salute e ai Minori. Rimane fissato a 14 milioni e 300 mila euro il contributo destinato ai rimborsi per i comuni che sostengono spese relative al. Ammontano invece a 11 milioni e 500 mila euro i fondi per le comunità alloggio che ospitano ie a 9,2 milioni di euro i contributi per iComplesso il dettaglio dei contributi, e dei tagli, per quanto riguarda il mondo dell'Università. Alla voce "Funzionamento degli" il governo ha aggiunto quasi 2,9 milioni, portando il finanziamento complessivo a 12.247.290 euro. E mentre il fondo destinato al funzionamento dellestatali rimane fissato a 350 mila euro, è stato invece azzerato il contributo per gli(nel 2017 era di ben 3.500.000 euro). Cresce di 200 mila euro il fondo per le(fino a 3.800.000 euro) e rimane stabile a un milione di euro il contributo per l'. Prevista poi un'operazione a somma 0: tagliati 160 mila euro dai contributi alle università per gli osservatori e le dotazioni delle biblioteche, la stessa somma è stata invece destinata all'aumento dei fondi per sostenere le spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti (cifra che passa da 114.000 a 274.000 euro).Altri tagli sono stati previsti per il contributo all'istituto per ciechi(-43.020 euro) e per l'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, nella voce relativa al funzionamento della stamperia Braille (-48.450). Intatto il contributo per l'Ente per quanto riguarda le spese di funzionamento (1.560.000).Scarica qui l'Allegato completo