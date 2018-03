Ad andare a fuoco, nel primo pomeriggio, un camper in cui da tempo si rifugiava un uomo, adesso ricoverato al Civico perché ustionato. E' successo in via Monsignor Filippo Pottino, nei pressi dell'ex Chimica Arenella, struttura abbandonata da anni.l'uomo è riuscito ad abbandonare il mezzo poco prima che i soccorsi arrivassero, ma ha ugualmente riportato gravi ustioni in tutto il corpo.Le operazioni di spegnimento sono durate più di un'ora, in corso i rilievi per accertare cosa abbia innescato le fiamme. In via Pottino sono intervenute anche le volanti della polizia. Le indagini sono in corso, ma gli agenti non escludono che l'uomo possa aver volontariamente appiccato le fiamme.