Si svolgerà oggi pomeriggio la votazione interna per eleggere, al Senato, i capigruppo di ogni singola pattuglia parlamentare. Una giornata che, salvo sorprese, si preannuncia senza particolari emozioni, con equilibri che sembrerebbero già fatti e definiti. Sette al momento le compagini che compongono la “Camera Alta” del nostro ordinamento: Movimento 5 Stelle (112 senatori), Forza Italia-Noi con l’Italia-Udc (61), Lega (58), Partito Democratico (56), Fratelli d’Italia (18), Liberi e Uguali (4), Autonomie (3).(il più cospicuo con un terzo di tutta l’assise) sarà guidato, come già noto, da Danilo Toninelli. Deputato della scorsa legislatura, è stato componente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio. La federazione parlamentare formata da Forza Italia e centristi vedrà ricadere la scelta su uno fra i due big competitors usciti sconfitti dalla partita per la presidenza del Senato: Anna Maria Bernini e Paolo Romani. Lei, avvocato, già eletta in passato sia alla Camera che al Senato, è stata ministro per le Politiche Europee nel IV governo Berlusconi; lui, braccio destro di Berlusconi fin dagli esordi, è stato ministro per lo Sviluppo economico del centrodestra fra il 2010 e il 2011. Poche incertezze anche per la Lega, dove la palla dovrebbe passare nelle mani di Gian Marco Centinaio, già vicesindaco di Pavia e capogruppo del Carroccio nel 2014. Nel Pd sarà duello fra il “renziano moderato” Andrea Mercucci (in passato deputato, poi senatore, presidente della Commissione Istruzione nella legislatura uscente) e il lucano Gianni Pittella (plenipotenziario dei dem a Strasburgo e Presidente dell’Europarlamento nel 2014).dove dovrebbe venir fuori un nome fra quello dell’ex ministro della Difesa Ignazio La Russa (nella foto) e quello dell’ex consigliere regionale del Lazio Isabella Rauti, figlia dello storico leader del Msi e già moglie di Gianni Alemanno. Pierferdinando Casini (Presidente della Camera 2001-2006) e i senatori a vita Giorgio Napolitano ed Elena Cattaneo saranno i nomi importanti che peseranno all’interno del gruppo autonomista, per la scelta del proprio presidente.