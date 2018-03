In queste ore sembra che alcuni esponenti delle opposizioni non abbiano compreso la portata del voto di novembre e di marzo: la gente non è più disponibile ai soliti giochetti della vecchia politica, pretende impegno e soprattutto che si discuta alla luce del sole. Non è un mistero che, con un sistema tripolare, la legge non consenta un adeguato premio di governabilità". Lo ha affermato l'assessore per la Salute Ruggero Razza invitando all'unità le forze politiche del Parlamento regionale che sta entrando nel vivo dei lavori sui documenti finanziari."Se si è in buona fede, parafrasando il Di Maio del ‘ci confronteremo con tutti’, bisognerebbe riconoscere questo dato istituzionale e lavorare, come ha di recente ribadito il presidente della Regione, perQuesta polemica speciosa - ha concluso Razza - giorno dopo giorno, è del tutto inutile e, soprattutto, non aiuta i siciliani. Raccolgano, invece, le opposizioni l’invito al confronto in aula e partecipino al gioco democratico. Il resto è solo vecchia politica".