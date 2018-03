PALERMO - "Nella storia dell'Ars, la minaccia del voto anticipato, facendo leva sulla sensibilità dei deputati regionali, in genere arriva a metà legislatura. Per Musumeci, invece, giunge durante la luna di miele: l'ennesimo teatrino sulla pelle dei siciliani." Così Antonio Rubino, a nome dei Partigiani Dem. "L'attuale Governo ha già fallito sul piano politico. - aggiunge - La maggioranza non c'è più e non c'è una sola idea per la Sicilia, se non gli strafalcioni come quello sulle sovrintendenze. Il Pd esca dai tatticismi della dialettica d'aula e dica a chiare lettere che non abbiamo paura delle urne: si raccolga la sfida di Musumeci senza andare in soccorso del vincitore"