1) PALERMO - Fiera del Mediterraneo ore 09:30 Approda per la prima volta a Palermo Campus Orienta. Il Salone dello Studente la manifestazione itinerante organizzata da Class Editori. Partecipano Leoluca Orlando, Sindaco Città di Palermo, Roberto Lagalla, Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale Regione Siciliana, Maria Luisa Altomonte, Direttore USR Sicilia, Fabrizio Micari, Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Giovanni Puglisi, Rettore dell'Università degli Studi di Enna "Kore".2) PALERMO - Villa Pajno ore 10:00 Incontro promosso dalla Prefettura, dedicato all'approfondimento del tema della violenza sulle donne. Intervengono i docenti Gioacchino Lavanco, Cinzia Novara ed Alessandra Dino.3) CATANIA - Hotel Villa del Bosco ore 10:00 Presentazione del Primo Premio Ecogruppo Italia per il sociale, in programma il 30 marzo nel Teatro Abc.4) CATANIA - Palazzo della Cultura ore 10:00 Presentazione del progetto di Alternanza scuola lavoro 'Il ponte ininterrotto: Grecia e Sicilia' che coinvolge gli studenti del Liceo Classico Spedalieri e dell'Istituto Alberghiero Wojtyla.5) CATANIA - Le Ciminiere ore 10:00 'Career day' degli atenei della Sicilia organizzato dall'Università di Catania con il supporto di AlmaLaurea Srl durante il quale i laureati e neolaureati incontrano i responsabili delle risorse umane di piccole, medie e grandi imprese alla ricerca di profili professionali da inserire a livello locale e nazionale. Fino alle 17.6) ACIREALE (CATANIA) - Municipio, ore 11:00 Il commissario straordinario Salvatore Scalia incontra la stampa.7) PALERMO, Ordine dei Giornalisti Via Bernini 52/54 ore 12:00 Cerimonia di premiazione del primo premio Mario Petrina istituito dal gruppo giornalisti pensionati siciliani, in collaborazione con l'Unione nazionale giornalisti pensionati, per ricordare Mario Petrina, figura di primo piano del giornalismo nazionale e dirigente di tutti gli istituti di categoria.8) CATANIA - Scuola Vespucci, via Enrico De Nicola ore 11:15 Il sindaco di Catania Enzo Bianco e Claudio Calabi, presidente e amministratore delegato di Capital Dev, la società di Unicredit banca, proprietaria delle aree di Corso Martiri della Libertà, incontrano i giornalisti per fare il punto sullo stato del progetto. Al termine dell'incontro visitano i cantieri9) CATANIA - Sala conferenze Fidimed, Via De Caro 104 ore 16:00 Workshop dal titolo 'Accesso a credito. Assicurazioni. Finanza agevolata' organizzato da Fdimed e Confimprese Catania.10) CATANIA - Hub TIM WCAP, Via Novara 59 ore 16:00 Incontro dal titolo 'The future of the city: soluzioni innovative in ambito smart cities e smart communities'. Partecipano, tra gli altri, il direttore Strategy, Innovation &Quality di TIM Mario Di Mauro, il responsabile Business Sales Sud di Tim Claudio Centofanti, Antonio Perdichizzi (tree) e Attilio Somma (TIM) e il sindaco Enzo Bianco.11) CATANIA - Radio Zammù, Piazza Università 16 ore 16:00 Focus group 'Giovani attivi sui beni comuni e il ruolo delle e radio locali', nell'ambito del progetto 'Le voci di Librino'.12) CATANIA - Municipio ore 19:00 Seduta di consiglio comunale. All'ordine del giorno tra l'altro, l'approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 - 2010 e dell'Elenco Annuale dei lavori per il 2018.(ANSA).