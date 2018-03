PALERMO - Stanotte a Palermo, durante il normale servizio di svuotamento dei contenitori della frazione "residuo non riciclabile" da un carrellato appartenente a un condominio di via Veneto, durante la manovra di scarico del rifiuto è finita nell'autocompattatore una bombola del gas. "E' un episodio molto grave - spiega il presidente facente funzioni della Rap Sergio Vizzini - sintomatico di comportamenti incivili e di mal costume. La circostanza avrebbe potuto provocare gravi lesioni ai dipendenti e mettere in pericolo la pubblica incolumità, oltre a causare danni notevoli al mezzo aziendale". Sull'accaduto l'autista ha subito avvertito il capo area e si è data comunicazione alla polizia municipale. Condanna è stata espressa dal sindaco Leoluca Orlando: "I comportamenti di alcuni incivili costituiscono un gravissimo pericolo per la collettività, oltre a determinare un danno al lavoro dell'azienda. Mi auguro che gli accertamenti disposti portino all'identificazione dei responsabili". (ANSA).