Nell'ultimo tragico impatto uccise un motociclista. Umberto Virgilio aveva 45 anni quando perse la vita in corso Calatafimi.Il giudice per l'udienza preliminare Fabrizio Anfuso ha accolto la richiesta di abbreviato condizionato alla testimonianza di un consulente. Un perito incaricato dal legale dell'imputato, l'avvocato Ennio Tinaglia, sostiene che l'anziano automobilista in quel maledetto giorno di giugno di due anni fa ebbe una momentanea perdita di coscienza.dovuto a piccoli episodi di ischemia in rapida successione. Oggi non ricorderebbe nulla di quanto accaduto eppure al volante della sua Mercedes seminò il panico per le strade nella zona di corso Calatafimi., si scontrò con un camion e infine travolse la Vespa su cui viaggiava Virgilio. Di Miceli non aveva né bevuto, né consumato droghe. Da qui l'ipotesi della parentesi di incoscienza.