Due operai sono morti a causa dell'esplosione, un terzo sarebbe rimasto ferito. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14.00, all'interno del deposito Costiero Neri, all'accosto 29 del porto. Secondo una prima ricostruzione gli operai stavano effettuando lavori di manutenzione e il serbatoio era stato svuotato.

I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona anche se non sì è sviluppato alcun incendio. Il serbatoio dopo l'esplosione si è inclinato.

Un'esplosione si è verificata in un serbatoio nel porto industriale di Livorno. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. La zona nel deposito di oli combustibili è stata completamente evacuata.