Un lungo applauso è stato tributato dalle centinaia di persone che sono in Piazza del Popolo all'arrivo del feretro all'ingresso della Chiesa degli Artisti.

"Per me era un fratello, non riesco a dire altro". Lo ha detto Carlo Conti arrivato alla Chiesa degli Artisti. Tra gli altri volti noti già arrivati Anna Foglietta, Paola Cortellesi con il marito Riccardo Milani, Zoro, Paola Saluzzi, il grande amico Max Biaggi, Emanuela Aureli, Paolo Bassetti, Max Tortora, Marco Columbro e Flavio Insinna.

- C'è un po' di caos all'ingresso della Chiesa degli Artisti dove entrano parenti, colleghi e amici per le esequie di Fabrizio Frizzi.. Gli diciamo addio e arrivederci. Lui ha ora raggiunto i suoi cari". Così aprendo i funerali di Fabrizio Frizzi, don Walter Insero, che officia la cerimonia nella Chiesa degli Artisti. Insero ha trasmesso il messaggio di vicinanza alla famiglia del conduttore e a tutta la Rai del vicario del Santo Padre Angelo De Donatis. La prima lettura è stata letta da una commossa Milly Carlucci. Sul feretro ci sono fiori gialli sopra la foto del conduttore. Nei primi banchi oltre ai parenti di Frizzi, anche tanti colleghi, oltre ai vertici della tv pubblica.che negli ultimi mesi lo chiamavano il combattente con il sorriso. Il sorriso era la sua forza". Ha detto don Walter Insero durante l'omelia. "La cifra dell'esistenza di Fabrizio è stata la generosità", ha sottolineato Insero, ricordando anche la sua "capacità di provare compassione". "L'amore che sta ricevendo dimostra che sta raccogliendo quello che ha seminato", ha aggiunto.