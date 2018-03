Una possibilità più concreta di quanto non sembri. Giorgio Trizzino, fresco deputato M5s, è nella rosa dei nomi che i pentastellati metteranno in campo per chiudere la partita degli incarichi, dopo la nomina presidenziale di Roberto Fico.soprattutto di cure palliative, fondatore della Samot, sta scalando posizioni nelle gerarchie politiche dei grillini. Si dice che sia apprezzato dai vertici: non a caso la sua candidatura - vincente nel collegio uninominale - rispondeva proprio alla logica di un ulteriore allargamento del consenso. Trizzino ha una solida e riconosciuta professionalità alle spalle, non dimentica mai di essere un dottore - e perciò è capace di non disconoscere l'importanza dei vaccini, accettando qualche malumore interno - e rappresenta un volto 'nuovo tra i nuovi'.e si candida a diventare un 'uomo-simbolo' di M5s. Sarà vicepresidente: uno dei quattro prescelti? Chissà, le variabili, a cominciare dall'effettiva disponibilità dell'incarico per il Movimento, sono troppe per azzardare previsioni. Nel caso, gli toccherà prendere qualche autobus in più.