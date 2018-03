Un motociclista è morto oggi a Chiavari in un incidente stradale avvenuto in centro, all' incrocio tra via Damiano Chiesa e via Orsi. La vittima è Simone Cantero, 25 anni, che si è scontrato con un'auto. Il motociclista, da quanto si è appreso, è apparso subito in gravi condizioni ed è morto durante il trasporto a Genova a bordo di un elicottero. La polizia municipale di Chiavari ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'indicente. Dai primi rilievi sarebbe emerso che il centauro abbia tentato di superare un'auto che durante la manovra ha svoltato a sinistra. Dopo l'urto Cantero è caduto a terra rimanendo anche travolto da uno dei due mezzi. La famiglia del giovane è molto conosciuta in città. (Ansa)