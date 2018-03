Il guidatore dell'auto che ha provocato l'incidente, Gianfranco Chiappini di 81 anni, è morto poco dopo il suo arrivo all'ospedale San Martino di Genova.

Ha un infarto alla guida e si schianta contro un autobus. Gravissimo incidente questo pomeriggio sulla via Aurelia tra Nervi e Bogliasco (Genova).Il bus era dell'Atp e l'incidente si è verificato all'altezza di Capolungo. Cinque i feriti, tutti passeggeri del bus che hanno subito le conseguenze dell'impatto. I feriti sono stati trasportati quasi tutti all'ospedale San Martino di Genova: uno di loro è stato ricoverato in codice rosso per un trauma toracico, altri due in codice verde. Un quarto ferito è stato portato sempre in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Un quinto contuso, sempre a bordo del bus, ha rifiutato il ricovero e è stato medicato sul posto.