E’ bastato avvicinarsi all’abitacolo della vettura per sentire l'odore di marijuana: era contenuta in grosso sacco per mangime per animali, dentro una busta trasparente in cellophane. Trecento i grammi trovati e sequestrati A bordo del mezzo anche un sedicenne, per il quale è scattata la denuncia.

. Una manovra repentina sulla carreggiata laterale di viale Regione Siciliana che ha fortemente insospettito gli agenti dell'Investigativa del commissariato San Lorenzo, a bordo di un'auto "civetta" nella stessa zona.I poliziotti hanno notato la Fiat Punto all'altezza di via Belgio, poi l'hanno seguita ed hanno effettuato una perquisizione all'interno.