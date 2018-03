Il gruppoin tutta Italia da inserire in Rfi presso le direzioni territoriali produzione di Ancona, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e in modo particolare nella direzione territoriale produzione di Palermo.I capistazione si occupano di dirigere la circolazione ferroviaria e sorvegliando e coordinando praticamente in stazione l’andamento dei treni.di essere in possesso di un diploma di liceo, della patente B e di avere i requisiti fisici richiesti ai capo stazione. Sono richiesti, infatti,. Per ciò che riguarda la vista occorre avere un normale senso cromatico e un normale campo visivo mentre l’acutezza visiva deve essere pari a dieci decimi in ciascun occhio; sono ammessi soggetti dotati di occhiali del valore massimo +4D (ma anche -5D) purché la differenza di rifrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie. In generale sarà data preferenza a coloro che avranno conseguito il diploma con una votazione più alta. Per coloro che indicheranno la direzione di Palermo come sede di interesse sarà espressa preferenza se questi sono provenienti dal territorio della regione.. Si aderisce all'annuncio di lavoro inviando il curriculum vitae sul portale on line una volta registratisi. Dopo uno screening si terranno i colloqui di carattere informativo, motivazionale e tecnico.contratto con il quale vengono in genere reclutate le nuove risorse. La durata del contratto consta di due periodi: un primo periodo di 18 mesi uguale per tutti i livelli professionali e un secondo di durata differenziata in base al livello professionale.