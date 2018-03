Non ce l'ha fatto Gianluca Tramuto, il ragazzo di 16 anni che il 21 marzo era rimasto gravemente ferito in un incidente in via Libertà.. Ricoverato al Trauma center, era entrato in coma e, fino all'ultimo, amici e parenti hanno sperato nel miracolo. Era stato trasportato in ospedale in condizioni disperate, l'impatto con un'auto si era infatti rivelato violentissimo.Poi la corsa disperata a bordo di un'ambulanza e l'arrivo a Villa Sofia, dove i medici avevano accertato un trauma cranico, edema cerebrale, un trauma toracico e addominale, la frattura del femore e gravi conseguenze ad un rene.. Sempre in via Libertà, nelle scorse settimane, ha perso la vita un altro giovane, Emanuele Di Miceli. Il giovane si trovava su uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo.