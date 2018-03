Fabrizio Frizzi è scomparso, lasciando il ricordo della sua dolcezza, i funerali si sono celebrati in un clima di cordoglio e commozione, ma c'è spazio anche per la polemica. Alcuni post di attivisti animalisti e antivivisezionisti in rete hanno - a quanto si legge in più siti - espresso soddisfazione per la morte del conduttore, reo di aver fatto da testimonial alla ricerca. Non sono mancate le sacrosante reazioni indignate.