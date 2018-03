Gabriele, il ragazzino di nove anni divenuto famoso sul web per i suoi video motivazionali, è morto oggi. La notizia è trapelata sul web nel pomeriggio ed è stata confermata dai conduttori de “La Vita in diretta”, programma in cui lo stesso Lele si era fatto conoscere. Malato di neuroblastoma, tumore originato dalle cellule del sistema nervoso, la giovane web star conduceva da tre anni una battaglia condivisa puntualmente con i suoi followers.

“Inseguite i vostri sogni” era diventato il suo motto, dopo aver rilasciato un’intervista a “La Stampa” in cui affermava di sognare la carriera universitaria, per poi diventare medico e aiutare i bambini sfortunati come lui. Lele infatti sapeva di non essere un bambino “normale” ma questo non gli impediva di essere un motivatore per gli altri.

Quel grande popolo della rete che lo seguiva su Youtube riempie oggi le pagine dei social con commenti di rammarico e compianto.