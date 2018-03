PALERMO - Dal 4 aprile ci saranno gli scout speed sulla statale 624 Palermo-Sciacca per contrastare l'alta velocità ed evitare incidenti. Inizialmente saranno installati nel tratto tra gli svincoli di Piana degli Albanesi e San Cipirello. Il nuovo provvedimento è stato disposto con decreto prefettizio e recepito dal comune di San Giuseppe Jato. "Le limitazioni - scrivono i vigili urbani nel calendario con cui vengono programmati controlli fino a fine maggio - non sono frutto di una ingiustificata severità, ma dettate dai reali pericoli che la mobilità e la velocità nascondono. La responsabilità è individuale, non della collettività". (ANSA).