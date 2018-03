, consentendo una più agevole lettura integrata dei documenti economici", ha detto l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao al termine dei lavori della commissione Bilancio. "Adesso tocca all'Aula", ha concluso. E il via libera è arrivato.

"

Nel solco di un’azione che vede Sicilia Futura quale forza di opposizione responsabile, oggi abbiamo espresso la nostra astensione sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale (Defr) e il voto favorevole alla proroga dell’esercizio provvisorio. Abbiamo così risposto all'offerta di collaborazione che è venuta dal presidente della Regione Nello Musumeci con un atto che è di reciproca fiducia. Attendiamo ora di incontrare il governo per un confronto sulla finanziaria e il bilancio regionale utile ad esaminare le nostre istanze finalizzate al miglioramento dei documenti contabili e della finanziaria nell’interesse della Sicilia e per spingere sulla crescita economica", afferma Nicola D’Agostino, capogruppo di Sicilia Futura all'Assemblea regionale siciliana.

. "È un tecnico e sono contento che egli sia qui. È stato scelto in una rosa di nome proposti dall'Udc. A nome del governo e dell'Aula esprimo il mio benvenuto e sono certo lavoreremo nel migliore dei modi per la Sicilia".

nuovo ordine del giorno a supporto del Defr. Per queste ragioni non credo che sia il caso di invertire la discussione".

: "Siamo d'accordo con la proposta di Fava di discutere prima del nuovo Defr il ddl sull'esercizio provvisorio".

sostanzialmente

. Presidente, ieri ti abbiamo ascoltato con attenzione, il problema politico è complessivo. Occorre definire meglio le intenzioni di questa Aula, se uno scollamento c'è stato tra governo e la sua maggioranza, non è un problema che riguarda la condotta politica dell'opposizione. Infine, penso che proporre un nuovo voto su un documento praticamente identico a quello di ieri, meriti un maggiore approfondimento". Fava ha proposto di invertire l'ordine del giorno dell'Aula e discutere prima l'esercizio provvisorio.

Una seduta lampo. Dibattito all'osso, Defr rinnovato, ddl per l'esercizio provvisorio di un solo articolo, zero emendamenti. Musumeci rischia poco oggi in Aula. L'astensione delle opposizioni al momento del voto per l'esercizio provvisorio è il segnale di lunghe ore di trattative prima del momento decisivo. Lo ha confermato in Aula anche il deputato della maggioranza Alessandro Aricò: "Si è instaurato un percorso di grande collaborazione dopo la seduta di ieri. C'è stata da parte del governo una grande apertura alle altre forze politiche".- "noi apriamo porte, voi ce le sbattete in faccia", aveva detto - poi bocciato e rinviato in Commissione. Oggi, nelle sue vesti rinnovate e "integrate", è tornato in Sala d'Ercole. "Abbiamo integrato il Defr con i dati della Finanziaria e del Bilancio, del Movimento Cento Passi: "Presidente, ieri ti abbiamo ascoltato con attenzione, il problema politico è complessivo. Occorre definire meglio le intenzioni di questa Aula, se uno scollamento c'è stato tra governo e la sua maggioranza, non è comunque un problema che riguarda la condotta politica dell'opposizione".a mercoledì 4 aprile alle 16.un solo articolo e niente emendamenti: presenti 66, votanti 64, maggioranza 33, favorevoli 35, contrari 0 , astenuti 29. Il disegno di legge è stato approvato.65 presenti, 59 votanti, maggioranza 30, solo 28 a favore."Si è instaurato un percorso di grande collaborazione dopo la seduta di ieri. C'è stata da parte del governo una grande apertura alle altre forze politiche per scrivere il: "Non riteniamo che il Defr sia stato modificato: "Abbiamo fatto un proficuo lavoro in Commissione Bilancio questa mattina", ha detto.È cominciata la seduta. Si discute il Defr. Presiede l'Aula sempre il vicepresidente Giovanni Di Mauro.