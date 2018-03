Un mafioso non può dirsi cristiano: lo ha detto il Papa nell'udienza generale. 'Pensiamo ai cristiani mafiosi: questi di cristiano non hanno nulla. Si dicono cristiani ma portano la morte nell'anima e agli altri', ha spiegato il Pontefice aggiungendo che 'ci sono i cristiani finti' che 'vivono una vita corrotta' e per questo 'finiranno male'.