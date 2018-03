In vista delle elezioni nel capoluogo, commissariato in seguito alle Comunali annullate del giugno scorso, si scaldano le consultazioni tra diverse anime, con il Partito democratico pressato a rinunciare al simbolo e a unirsi a una coalizione di liste civiche. Il segretario del Pd Francesco Brillante: "Non c'è nulla di escluso, ma è importante non creare carrozzoni".presidente del Consiglio comunale a Erice ed ex sindaco della città della vetta, iscritto ai dem. Tranchida ha proposto lo svolgimento di primarie per stabilire la figura da candidare a sindaco, aggiungendo che alle consultazioni dovrebbero partecipare solo le liste civiche, senza simboli di partito. All'idea di Tranchida hanno aderito Piero Savona, candidato sindaco del Pd nel 2017, Peppe Bologna, che aveva già lanciato in autonomia un suo percorso civico, e Vincenzo Abbruscato."Vogliamo capire cosa sta succedendo – dice Brillante, segretario cittadino – perché sotto il vessillo civico può esserci di tutto. Mentre un partito si identifica con un progetto e una geografia politica, il progetto civico può contenere di tutto. In questo momento non è stato proposto un programma né un perimetro politico né altro che ci faccia identificare di cosa parliamo”. Brillante sottolinea che il suo partito è "aperto alle primarie, ma vogliamo capire se il Pd è ritenuto qualcosa che può dare valore o viene ritenuto come un minore valore rispetto a quello che è stato messo in campo da altri candidati. L'importante – conclude Brillante – è capire se ci troviamo in una ipotesi di larghe intese".