Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì 28 marzo, in Sicilia.1) TRAPANI - Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ore 07:00 Camera ardente del vigile del fuoco Giorgio Grammatico, di 36 anni, morto il 20 marzo scorso insieme al collega Dario Ambiamonte, di 40, in una esplosione avvenuta a Catania. Il funerale si svolgerà alle 16 nel Santuario della Madonna di Trapani.2) CATANIA - Municipio, sala giunta ore 10:00 Comune e Sidra illustrano le nuove regole che, per evitare rischi ambientali, consentiranno lo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dalle fosse settiche e dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue.3) NOTO (SR) - Convitto delle Arti, ore 10.00 Apertura della mostra "Picasso è Noto". Fino al 30 ottobre.4) PALERMO - Hotel Piazza Borsa, ore 10.30 Conferenza stampa del presidente della compagnia aerea Volotea Carlos Munoz. Partecipano presidente e amministratore delegato della Gesap, società di gestione dello scalo di Punta Raisi.5) CATANIA - Cattedrale, ore 11:30 Funerali in forma solenne del vigile del fuoco Dario Ambiamonte.6) CALTANISSETTA - Banca del Nisseno, ore 14:30 Workshop internazionale sull'export agroalimentare dal titolo "Sicily China - Food and Wine" promosso dall'Irpais, Istituto di Ricerca e Promozione delle Aree Interne della Sicilia (Irpais), dal Consorzio Universitario di Caltanissetta e dalla Banca del Nisseno.7) PIANA DEGLI ALBANESI (PA) - Teatro Diocesano ore 16:30 Una delle novità della Settimana Santa di Piana degli Albanesi: la partecipazione dell'orchestra Ebersbach di Stoccarda, composta da 25 fisarmonicisti.8) ACIREALE (CT) - Basilica di San Sebastiano Funerali solenni di Giorgio Privitera, il carabiniere acese di 29 anni morto domenica scorsa nell'ospedale di Cuneo per i gravi traumi riportati in un incidente stradale a Bra nel quale ha perso la vita anche l'appuntato scelto Alessandro Borlengo. Prima delle esequie, alle 10, il ministro dell'Interno Marco Minniti rende omaggio alla salma nella camera ardente allestita nella chiesa di San Rocco.9) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133 ore 18:00 Presentazione dell'ultimo libro di Mario Capanna "Noi Tutti". Alle 21 il libro sarà presentato alla libreria Punto di Termini Imerese.10) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, ore 20:30 Proiezione del film "Charley Thompson", del regista Andrew Haigh.(ANSA).