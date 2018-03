sotto villa Trabia. Non somigliano a fantasmi, esistono davvero. Sono Cristina, Luciano e Charlie: una ragazza, un ragazzo, un cucciolo di cane dagli occhi grandi.. La loro storia - senza sapere chi fossero - era stata raccontata e aveva fatto il giro del web: ci sono persone che dormono in via Piersanti Mattarella, nel sottopasso, dalle parti della villa. Poi, più nulla, la fiammella dell'attenzione su facebook è breve, sui social non ci sono corpi tridimensionali che si possono abbracciare, accudire e salvare. Molti si erano pure legittimamente indignati, ma l'indignazione, presidio dell'immobilità corrucciata, è il sentimento che non serve, come la strumentalizzazione. Qui c'è da sbracciarsi, da sudare, da amare, da riparare. Qui c'è da proteggere, da non sconvolgere, da non distruggere, per agire con delicatezza, perché nessun peccato di indifferenza o di arroganza sarà più perdonato. E c'è da rifare Palermo. Tutti insieme.. Voci di giocatori di pallone, riflettori che fendono il cielo tenebroso. Un lampeggiare di fari. Sono gli 'Angeli della notte', i ragazzi di Pino Li Vigni, le anime generose che, con altri, vanno di ronda per generare un po' di sollievo tra i disperati.sulla pagina dell'associazione era apparso un post significativo: “La nostra Cristina con il marito per esempio che per non farsi attaccare dai topi gli lascia sempre un pezzo di pane...”. Pane ai roditori per liberare gli ostaggi. E avevamo sperato, nonostante le conferme ufficiali, che fosse tutto un abbaglio, un miraggio, una fata morgana della desolazione., che si sporge appena dalla fenditura della roccia. Chiacchiera un po' con Patrizia e con altri volontari che sistemano i sacchetti con la spesa. “Avete bisogno di coperte?”, “No”. “Avete bisogno di altro?”, “Grazie no”. Ed è tutto, ancora, un chiacchiericcio surreale, affettuoso estraniante, goccia su goccia di umanità, come se questa strada battuta dal vento di marzo fosse un salottino agghindato nella prossimità della Pasqua, con il caffè, col bricco del latte, con la zuccheriera, non la solitudine della notte di Palermo., con in braccio Charlie dal pelo nero e gli occhi da bambino. “Era abbandonato, l'abbiamo accolto”, loro che non hanno niente e nessuno. Charlie lecca le mani dei presenti, scodinzola si lascia coccolare. Si trova bene con i suoi affettuosi genitori umani, non li cambierebbe mai. E chissà chi sono Cristina e Luciano, che storie hanno, se hanno incrociato – come può succedere – dei passi falsi, se sono due semplici viandanti deragliati, presi nell'ingranaggio che stritola chi non regge il ritmo.. Cristina, Luciano e Charlie tornano nella loro cameretta ammobiliata di sassi e silenzio. Se qualcuno mai li aiuterà, non dovranno essere separati, perché non saprebbero stare l'uno senza l'altro. Dovranno ricevere ascolto, non intimazioni. Dovranno conoscere un ricovero caldo, non le strade. Le ventitré e cinque. Gli 'angeli' ripartono. La città delle bocche da sfamare è immensa, laggiù, mentre il tempo scarseggia. Buona notte, ragazzi, dormite bene, se potete. Buona notte, Palermo. Continua a dormire, tu che puoi.