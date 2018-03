Sembra essersi (nuovamente) rotta l’armonia nel centrodestra. Era infatti stata data per certa una delegazione “di coalizione” per il Colle, durante le consultazioni per la formazione del governo. Oggi, Matteo Salvini decide di fare dietrofront, affermando di voler recarsi da solo a colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nessun riferimento da parte del segretario leghista agli alleati. Critiche sono invece quelle rivolte al Movimento Cinque Stelle, sull’atteggiamento tenuto durante l’elezione degli Uffici di Presidenza (i grillini votano solo per i loro candidati): “È un dibattito che non mi appassiona, noi andiamo avanti con tranquillità e responsabilità per la nostra strada”.aggiunge: “A noi servono 50 voti, a lui 90. Voglio vedere dove deve andare”. Sono lontani i toni distesi e di stima reciproca che soltanto cinque giorni fa avevano permesso una convergenza Centrodestra- Cinque Stelle sulla scelta dei nomi per la presidenza delle Camere. La strada per la formazione del governo sembra quindi essere (nuovamente) tutta in salita.