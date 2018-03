Il proprietario della bicicletta, dopo averla recuperate, ha raggiunto i poliziotti e ha raccontato loro la dinamica del furto di cui era stato vittima: era entrato in un negozio per fare alcuni veloci acquisti ed aveva lasciato la bicicletta momentaneamente incustodita all’esterno, quando il giovane ladro, con una mossa fulminea, se ne era impossessato, fuggendo via.

E' finito in manette un diciottenne palermitano rintracciato ieri pomeriggio dalla polizia dopo aver rubato una bici.. Gli agenti hanno subito individuato il presunto ladro, a bordo della bicicletta ha imboccato contromano una strada ed ha proseguito nella sua corsa. Ha preso vita un rocambolesco inseguimento, durante il quale il ragazzo ha abbandonato il mezzo ed ha poi proseguito a piedi.