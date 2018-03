a causa della nuova disciplina che regola i corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato pubblicato in gazzetta ufficiale il 16 Marzo.Anzitutto quella che prevede la possibilità che i corsi siano organizzati oltre che dall’ordine degli avvocati e dalle scuole di specializzazione legale anche da enti di formazione privati. Principalmente, però, gli studenti rifiutano la possibilità che i soggetti formatori possano “programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti”.. Con il decreto attuativo l’obbligo di frequentare i corsi diventerà operativo e riguarderà gli iscritti al registro dei praticanti dal prossimo ottobre. Da quel momento, il tirocinio per diventare avvocati sarà composto dal praticantato e dal percorso formativo.oltre alla denominazione dell’ente, dovranno fornire informazioni logistiche e indicare il comitato tecnico scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti, il curriculum vitae dei docenti, il programma del corso e l’indicazione della quota di iscrizione richiesta. Le istanze saranno poi verificate dal consiglio dell’ordine circondariale mentre i corsi dovranno essere indetti seguendo le linee guida del Consiglio nazionale forense. Nelle linee guida, il Consiglio indicherà la modalità per il contenimento dei costi così da garantirne l’accessibilità.La preoccupazione degli studenti è che questa misura sia dovuta alla volontà politica di, restringendo e limitando l’accesso alla professione, visto che l’Italia con i suoi 237 mila difensori possiede il triplo degli patrocinanti rispetto alla media europea.I rappresentanti di Link - Onda Universitaria commentano: “Non si può far pagare ai giovani l’incapacità del sistema di migliorarsi attraverso soluzioni alternative alle barriere all’accesso. Non si riesce inoltre a comprendere le ragioni dell’obbligatorietà del corso di formazione dopo una carriera altamente professionalizzante come quella degli studi giuridici, sembra un’inutile appesantimento”. Della stessa opinione l’Udu che si schiera contro il regolamento così: “Si tratterebbe di un imbuto al termine del percorso di studi, che bloccherebbe inutilmente la carriera di molti”.