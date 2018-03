, storico allenatore del Torino e dell’Atalanta. A darne notizia è stata la figlia Clara su Facebook: “Ciao Papo.... sei stato il nostro esempio e la nostra forza... ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu... eternamente tua". Una carriera iniziata nel 1979 nelle giovanili del Cremonese, raggiunse l’apice nel biennio 1992-1993 con la vittoria granata della Coppa Italia e la storica finale di Coppa Uefa disputata ad Amsterdam con l’Ajax. L’allenatore si adirò per un rigore negato alla propria squadra ed alzò una sedia al cielo in segno di protesta. “Mondo” (come lo chiamavano in tanti) era poi diventato uno dei commentatori calcistici della Rai.Cordoglio unanime arriva dalle società calcistiche da lui portate in alto nei primi anni ‘90. Messaggi di stima anche dal calciatore Claudio Marchisio, dal cantante Enrico Ruggeri, dal reggente del Pd Maurizio Martina.