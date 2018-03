"In queste ultime settimane ho avuto modo di riflettere sugli scenari politici e sui soggetti in campo - ha spiegato in una nota -. Scegliamo

Peppe Bologna, e da Piero Savona, il candidato dem alle Amministrative dello scorso anno rimasto da solo al ballottaggio dopo il ritiro di Fazio. Bologna prosegue la raccolta firme per la sua lista 'Scirocco per Trapani' mentre in casa Pd non è stata presa ancora una decisione: Tranchida. Dal prossimo 11 giugno, tutti insieme, ricostruiremo una nuova Trapani". L'ex sindaco di Erice e Valderice, che sconta diverse resistenze interne al Pd, ha lanciato primarie di carattere civico e punta a distinguersi dai partiti tradizionali: sfida accolta dall'ex editore di Tele-Scirocco,, e da, il candidato dem alle Amministrative dello scorso anno rimasto da solo al ballottaggio dopo il ritiro di Fazio. Bologna prosegue la raccolta firme per la sua lista 'Scirocco per Trapani' mentre in casa Pd non è stata presa ancora una decisione: "Non c'è nulla di escluso, ma è importante non creare carrozzoni - sono state le parole del segretario cittadino Francesco Brillante a Livesicilia -. Vogliamo capire cosa sta succedendo perché sotto il vessillo civico può esserci di tutto".

L'ultimo terremoto che cambia la morfologia della politica trapanese lo provoca, ex enfant prodige di Forza Italia in città e delfino dell'ex senatore: la sua lista 'Amo Trapani' abbandona le sponde del centrodestra per sposarsi con lo schieramento che sta prendendo forma attorno a, ex sindaco di Erice e Velderice, con esperienze da consigliere provinciale dei Democratici di sinistra, primo dei non eletti nella lista del Pd trapanese alle ultime Regionali.I problemi giudiziari hanno messo fuori giocoe D'Alì, gli ex amici che per venti anni hanno reso Trapani una delle città più 'azzurre' d'Italia, e così il centrosinistra potrebbe ritornare sul ponte di comando del Comune dopo quasi 25 anni. L'ultima volta fu nel 1994, con, passato poi al centrodestra fino a candidarsi nel 2017 in una delle liste che sostennero D'Alì: quelle elezioni si conclusero con un autentico fallimento della politica e con la nomina dell'ex magistratoa guida commissariale della città. Il centrodestra di una volta è in grossa difficoltà a Trapani e così Guaiana, per due volte il consigliere comunale più votato della città, ha deciso di abbandonare Forza Italia per mettere in piedi una sua lista approdata ora nel porto di Tranchida. Una operazione a cui D'Alì, secondo quanto trapela da ambienti vicini all'ex senatore forzista, sarebbe estraneo. Guaiana è stato il suo braccio destro fino alle ultime Regionali, quando la sua candidatura fu sacrificata e ricompensata con la promessa di un assessorato nel governo Musumeci.e così oggi Guaiana - che sarà capolista per il Consiglio e che dovrebbe incassare anche il sostegno di un altro ex forzista,- sceglie una figura che potrebbe attirare molti consensi davanti a un progetto civico: