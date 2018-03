Per diverse imprese siciliane in attesa di fondi con cui stimolare le attività sarebbe una buona notizia, ma è tutto falso: qualcuno starebbe spedendo le comunicazioni al solo scopo di pubblicizzare prodotti assicurativi. Così, ecco che si rende necessaria la precisazione della Regione, pubblicata sul sito ufficiale: “Assicuratevi che le comunicazioni provengano solo da mail del dipartimento delle attività produttive”.il programma di sviluppo dell’Unione Europea per gli anni 2014 – 2020. “Pervengono a questo dipartimento – si legge in una nota dell’assessorato alle Attività produttive – segnalazioni di email, ricevute da imprese che hanno partecipato ai bandi previsti dal Po Fesr 2014/2020, che comunicano l’ammissione e pubblicizzano l’offerta di polizze fidejussorie per l’accesso all’anticipo”. Comunicazioni che non sono state inviate dal Dipartimento: “Si precisa – si legge ancora nella nota – che le fasi di valutazione delle istanze per l’ammissione a finanziamento sono ancora in corso e che l’eventuale anticipo potrà essere richiesto solo dopo la registrazione dei decreti di finanziamento, la comunicazione ufficiale ai beneficiari dell’avvenuta ammissione a finanziamento e la conseguente stipula della prevista convenzione”.“a verificare con attenzione che le comunicazioni relative alle istanze pervengano esclusivamente dal dipartimento delle attività produttive”. L’assessorato alle Attività produttive è infatti l’unica interfaccia delle imprese che hanno partecipato alle selezioni per i finanziamenti europei.