È stato pubblicato sul sito ufficiale della Regione siciliana il nuovo Avviso per i corsi di Formazione. Si riparte, quindi, dal nuovo bando “a sportello” che mette a disposizione degli enti un budget complessivo da 125 milioni.Il nuovo bando si basa sulla vera novità, il “catalogo” dell’offerta formativa che di fatto capovolge la logica che finora aveva guidato il settore. Una ottica “invertita”, in cui è l’allievo a scegliere il corso e l’ente in cui svolgerlo. Ente che dovrà essere già accreditato o dovrà accreditarsi prima della concessione del contributo. Gli allievi invece non potranno essere iscritto a più di un corso.Possono partecipare ai corsi persone in cerca di prima occupazione o i disoccupati. “Con successivi provvedimenti – si legge nel bando – le categorie di destinatari potranno essere ampliate o variate”. Gli interventi riguardano anche le persone in “esecuzione di pena”. A loro è destinata una fetta di 2,5 milioni di euro.I corsi rientreranno all’interno dei profili formativi del Repertorio selezionato dalla Regione. E andranno a comporre il cosiddetto “catalogo”. Tutti i corsi conterranno anche dei moduli di “igiene e sicurezza sul luogo di lavoro” e di “alfabetizzazione informatica”. Previsti anche stage in impresa. Alcuni dei corsi invece prevedono dei moduli specifici di lingua straniera. La soglia minima perché un corsa possa essere avviato è di 15 allievi. È prevista la graduale riduzione del contributo nel caso in cui il numero degli allievi fosse inferiore alla soglia minima. La giornata formativa avrà una durata massima di sei ore. I corsi dovranno avere una durata massima compresa tra 12 e 24 mesi. Le proposte di inserimento dei percorsi formativi nel catalogo avverrà attraverso la piattaforma informatica della Regione.Dopo la pubblicazione del Catalogo, sarà la volta del bando destinato agli aspiranti allievi. Questo conterrà i corsi attivabili, la loro durata e la sede. A quel punto chi vorrà prendere parte ai corsi avrà 15 giorni di tempo per farlo, candidandosi a un massimo di 5 percorsi formativi. A quel punto riceverà una ricevuta di candidatura che dovrà presentare all’ente di formazione prescelto.Si tratta del punto più controverso. Alla fine, il criterio-base scelto in vista della distribuzione dei contributi è quello dei ricavi: l’ente, insomma, non potrà ricevere un finanziamento più alto della somma equivalente a una volte e mezzo il miglior ricavo ottenuto in un anno solare tra il 2012 e il 2017. Ricavo, ovviamente, frutto delle attività di formazione svolte in quel periodo.