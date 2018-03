- Sarà pubblicato questa sera, sul sito dell'assessorato all'Istruzione e alla Formazione professionale e domani nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'Avviso n.2/2018 per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia. "In sinergia con il partenariato economico-sociale e dopo un lungo iter all'insegna del dialogo con i sindacati e le associazioni di categoria - si legge in una nota dell'assessorato - con la pubblicazione di questo Avviso, il governo regionale avvia la ripartenza del sistema della formazione professionale in Sicilia".- della prima sperimentazione a catalogo dell'offerta formativa della Regione organizzata sulla base dei profili selezionati dall'amministrazione all'interno del Repertorio delle qualificazioni, individuati a seguito di un'attenta analisi di settore e della valutazione dei trend occupazionali del territorio, oltre che attraverso le proposte avanzate dal partenariato". Per l'assessorato "questo nuovo Avviso rovescia la vecchia logica del finanziamento dell'offerta formativa, ponendo al centro la persona che potrà scegliere il percorso formativo più adatto alle sue specifiche esigenze, per ottenere un titolo realmente spendibile ed una formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze richieste dalle imprese".sindacali e degli operatori della formazione avanzate negli ultimi giorni, l'assessorato all'Istruzione e alla Formazione professionale ha deciso di prorogare il termine dei quindici giorni, inizialmente fissato per l'invio del questionario conoscitivo, di mantenimento e approfondimento dei requisiti degli iscritti all'albo dei formatori professionali. Sarà quindi possibile inviare il questionario, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: albo2018.formazione@regione.sicilia.it, fino a domenica 15 aprile 2018. Per eventuali chiarimenti sulla compilazione dello stesso, è disponibile un documento contenete le Faq, risposte a quesiti sottoposti all'Amministrazione, riportate anche alla voce "Info" e "documenti" nella sottosezione Accreditamento e albo regionale dei formatori.